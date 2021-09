Nieuwswekker: Prinsjesdag + Walrus gezien in Nederland

Goedemorgen! In de Jeugdjournaal Nieuwswekker vertellen we je iedere schooldag over het nieuws van vannacht en wat je vandaag nog kan verwachten. Het weer Het wordt best een zonnige dag, maar vanmiddag komen er steeds meer wolken bij. Het blijft droog en wordt 18 of 19 graden.

Dit gebeurde terwijl je sliep: - De vulkaanuitbarsting op het eiland La Palma is vannacht doorgegaan en nu ook nog bezig. Stromen lava stromen over het eiland, maar het gaat wel langzamer dan eerder werd gedacht. Volgens correspondent Rop die voor het Jeugdjournaal in het gebied werkt, kruipt de lava als een soort slak over het landschap naar de oceaan. - Bij Schiermonnikoog is een walrus gezien. Dat is bijzonder, want normaal gesproken komen die alleen op drijvend ijs in de Noordelijke IJszee voor. De laatste keer dat er in Nederland een walrus werd gezien, was 23 jaar geleden. Walrussen kunnen erg goed lange stukken zwemmen. Maar waarom ze zo ver van haar oorspronkelijke gebied af is, is niet bekend.

De walrus werd gezien bij Schiermonnikoog Ralf van Hal/Wageningen University

Dit is vandaag in het nieuws: - Het is vandaag Prinsjesdag. Op die dag maakt de regering de plannen voor het nieuwe jaar bekend. Dit jaar is dat wel een beetje gek, want Nederland heeft al meer dan een half jaar geen regering. Daarom mag de oude regering het nog een keer doen. Koning Willem-Alexander leest de Troonrede voor. Vanavond zie je er alles over in onze uitzending. - De Oranjevrouwen spelen vanavond tegen IJsland. De wedstrijd telt mee voor de WK-kwalificatie. Vorige week tegen Tsjechi√ę ging het niet zo goed en eindigde de wedstrijd in een 1-1 gelijkspel. De vrouwen hopen dat ze nu wel winnen en dat er veel doelpunten vallen. De wedstrijd begint om 20:45 uur. Nieuwe bondscoach Mark Parsons vertelde dat hij vindt dat Oranje veel bijzondere speelsters heeft:

- Bij een hockeyclub in Utrecht hoeven vrouwen niet langer per se een rokje te dragen bij de wedstrijden. En mannen hoeven ook niet verplicht een broek aan. Eerder was dat wel zo. Nu hebben ze besloten dat iedereen bij de club vanaf nu mag kiezen wat ze dragen: een zwarte broek of een zwarte rok. Onze stelling gaat er vandaag over. Vind jij dat iedereen zelf zou moeten kiezen wat je draagt tijdens het sporten, of vind jij regels hierover juist een goed idee? Reageer op de stelling:

En dan nog even dit: De honkbalmannen werden dit weekend Europees Kampioen! Een knappe prestatie, en dat moest natuurlijk even gevierd worden: