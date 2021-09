Bijzonder: verdwaalde walrus gezien bij Schiermonnikoog

Op een zandplaat naast het waddeneiland Schiermonnikoog is een walrus gezien. Dat is bijzonder, want normaal gesproken komen die alleen op drijvend ijs in de Noordelijke IJszee voor. De laatste keer dat er in Nederland een walrus werd gezien, was 23 jaar geleden.

Vrouwtje

De walrus is een vrouwtje dat al eerder bij Denemarken en Duitsland opdook. Walrussen kunnen erg goed lange stukken zwemmen. Maar waarom ze zo ver van haar oorspronkelijke gebied af is, is niet bekend.