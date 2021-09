Oproep: Wat wil jij weten van e-sporter Levy Frederique?

Levy Frederique is heel goed in FIFA21 op de Xbox. Zo goed, dat hij deze zomer zelfs Europees kampioen werd in het spel!

E-sports

Levy is e-sporter. Dat is iemand die heel goed is in een game, wedstrijden speelt en daarmee geld verdient. Veel grote voetbalclubs hebben hebben een e-sports-team met mensen die goed zijn in de voetbalgames van FIFA. Zo speelt Levy bij Inter E-sports, van de Italiaanse club Internazionale.

Binnenkort gaan we bij Levy langs om alles te horen over hoe het is om e-sporter te zijn. Wat wil jij van hem weten?