Nieuwswekker: Oranjevrouwen winnen + Vuurtoren staat op instorten

- Een goede avond voor de Nederlandse voetbaldames . Ze wonnen gisteren met 0-2 van IJsland. Het was een kwalificatie-wedstrijd voor het WK. Dat toernooi is nu dus een stapje dichterbij.

- In Australië was een zeldzame aardbeving. Het gebeurde in de stad Melbourne, waar bijna nooit aardbevingen zijn. Er is schade aan gebouwen, maar niemand raakte gewond.

- De vuurtoren bij Den Helder staat op instorten. In de toren zitten grote scheuren en als het hard waait, kan de vuurtoren omvallen. De omgeving rond 'Lange Jaap', zoals de vuurtoren ook wel wordt genoemd, is daarom afgesloten. Het is nog niet duidelijk of en hoe de vuurtoren gerepareerd kan worden.