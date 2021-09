De vuurtoren bij Den Helder kan elk moment omvallen

In de vuurtoren bij Den Helder zitten grote scheuren, waardoor die kan instorten. Vooral als het hard waait is die kans groot. De omgeving is daarom afgesloten. Er is geen direct gevaar voor mensen. De vuurtoren was al gesloten voor publiek en er woonde geen vuurtorenwachter meer.

De vuurtoren bij Den Helder is 63 meter hoog en daarmee de hoogste van Nederland. In 1877 werd de toren gebouwd. Als het helder is, is de vuurtoren op wel 54 kilometer afstand te zien. De vuurtoren heeft ook een bijnaam: Lange Jaap.