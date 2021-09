Nieuwswekker: Meer kinderen met eigen bedrijf + Nu al kerst

- Politici in de Tweede Kamer hebben tot na middernacht vergaderd over de plannen die zijn gepresenteerd tijdens Prinsjesdag. Gisteren maakten we deze video over dit debat. De vergadering gaat vandaag om 10.15 uur weer verder.

Dit is vandaag in het nieuws:

-Het aantal kinderen met een eigen bedrijfje is sinds corona flink toegenomen. Het gaat dan om kinderen die hun bedrijf officieel hebben ingeschreven. Jurre (10) is één van hen. Hij begon een eigen bloemenhandel. Hoe hij alles regelt, zie je vanavond in het Jeugdjournaal.

- De Kindertelefoon krijgt de laatste maanden veel meer telefoontjes van kinderen die gepest worden. Toen de scholen nog dicht waren, werd er juist minder gebeld. Waarschijnlijk omdat kinderen elkaar minder zagen en er dus minder gepest werd. Nu de scholen weer open zijn, wordt er dus week een stuk vaker gebeld.

- Een tuincentrum in Limburg is al in kerstsfeer. De medewerkers versieren samen met kerstfans de hele winkel. De eerste kerstballen, kerstmutsen en lampjes liggen dus nu al in de schappen. Wat vind jij daarvan? Is het te vroeg om kerstspullen te kopen?