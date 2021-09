In dit tuincentrum is het nu al kerst

Kerstballen, kerstslingers en een heleboel lampjes: in een tuincentrum in Venlo lijkt het alsof de kerstdagen al begonnen zijn. Medewerkers van het centrum versieren de winkel samen met echte kerstfans.

Volgens de baas van het tuincentrum vragen mensen ieder jaar of ze kunnen helpen. Dit jaar besloot hij daar voor het eerst wat mee te doen en mensen uit te nodigen.

Over een week moet alle versiering af zijn en kunnen mensen komen kerst-shoppen. Wat vind jij daarvan? Is het nu nog te vroeg of kun je er juist niet vroeg genoeg mee beginnen?