Kindertelefoon krijgt meer telefoontjes over pesten

De Kindertelefoon krijgt de laatste tijd veel telefoontjes over pesten op school. Het lijkt erop dat pesten weer vaker voorkomt, nu de scholen sinds april weer open zijn.

Tijdens de lockdown waren er ongeveer 65 telefoontjes per dag over pesten. Nu is dat bijna 100 keer per dag. Medewerkers van de Kindertelefoon vinden daarom dat er meer aandacht moet zijn voor pesten.

Praten

Het kan bijvoorbeeld helpen om in de klas over pesten te praten. Zo kunnen kinderen leren wat ze moeten doen als er gepest wordt.