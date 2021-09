Weer een lange dag vol discussies in de Tweede Kamer

Voor de tweede dag op een rij waren er flinke discussies in de Tweede Kamer. Ze gaan over de plannen die de regering op Prinsjesdag bekendmaakte. Daar zijn gisteren veel vragen over gesteld.

Vandaag moest minister-president Mark Rutte die vragen beantwoorden. Daar kwam vanochtend al iets groots uit: het salaris van mensen die in de zorg werken gaat omhoog. In de video hierboven hoor je er meer over!