Nieuwswekker: Klimaatstaking + K2 zoekt K3

Goedemorgen! In deze Nieuwswekker lees je welk nieuws je vannacht gemist hebt en wat er vandaag nog gaat gebeuren. Het weer Het is rustig weer. Aan het begin van de dag zijn er nog wolken, maar langzamerhand wordt het steeds zonniger. Het blijft bijna overal droog.

Dit gebeurde terwijl je sliep: - In Groningen was een grote brand bij een afvalbedrijf. Meerdere brandweerwagens en ambulances rukten uit naar de brand. Rond 23.30 uur was de brand onder controle, en om 01.00 uur was de brand uit. - Het gaat niet echt lekker bij FC Barcelona. Gisteravond speelde de club 0-0 gelijk tegen Cádiz. Trainer Ronald Koeman werd boos op de scheidsrechters. Daar waren ze niet van gediend en daarom moest Koeman het stadion uit. Ook sterspeler Frenkie de Jong werd van het veld gestuurd met een rode kaart.

Dit is vandaag in het nieuws: - Duizenden jongeren van over de hele wereld gaan staken voor het klimaat. Ze vinden dat politici meer moeten doen om klimaatverandering tegen te gaan. Er zijn ook protesten in Nederland. Nathalia en Reva uit Amsterdam doen mee aan een van de protesten. Vanavond zie je daar meer over. - Onderzoekers denken dat het gedrag van mensen door corona voor altijd is veranderd. Het lijkt erop dat 'handen schudden' niet meer terugkomt. Ook denken de onderzoekers dat mensen elkaar niet meer 3 zoenen gaan geven als ze bij elkaar op visite komen. Voor corona gebeurde dat wel veel. Hoe denk jij erover? Vind je het fijn dat dat misschien nooit meer hoeft?

- De eerste aflevering van K2 zoekt K3 is op tv. In het programma gaan Hanne en Marthe op zoek naar een nieuw lid voor K3, omdat Klaasje is gestopt. Duizenden vrouwen én mannen stuurden een auditie-filmpje in en nu zijn er liveshows. Toen het nieuws bekend werd sprak Bart we met K3:

En dan nog even dit: Guus van 10 stond eventjes bekend als 'de crimineel van Cothen'. En dat alleen maar omdat hij ging belletje lellen! Hij vertelde aan het Jeugdjournaal wat er precies is gebeurd.