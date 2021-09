Is dit het einde van handen schudden en drie zoenen geven?

Gaan we elkaar weer de hand schudden of drie zoenen geven? Deskundigen denken dat deze traditie misschien nooit meer terug komt.

Sinds corona moest zich aan de 1,5-meterregel houden. Iemand de hand schudden of een kus geven kon dus niet. Vanaf morgen mag dat wel weer, want dan is de 1,5-meterregel officieel afgeschaft. Je mag dan je oma of je tante weer een kus op de wang geven.

Vies

Onderzoekers denken dat het gedrag van mensen door corona voor altijd is veranderd. Mensen vinden het nu viezer om dicht bij iemand in de buurt te komen of diegene een kus te geven.

