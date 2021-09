Meer geld naar zorg en juffen en meesters

Politici hebben tot diep in de nacht vergaderd over geld en ze zijn het eens geworden. Er gaat komend schooljaar meer geld naar artsen en verpleegkundigen, maar ook naar juffen en meesters.

Op Prinsjesdag vertelt de regering ieder jaar wat hun plannen zijn voor het komende jaar. In de twee dagen na Prinsjesdag mogen andere politieke partijen daarop reageren. Dat doen ze in de Algemene Beschouwingen. Een groot debat, waarin iedereen mag zeggen wat hij of zij ergens van vindt. Aan het eind wordt er gestemd over de plannen.