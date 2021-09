Podcast: Waarom worden LHBT'ers vaker gepest?

In deze aflevering van de Jeugdjournaal-podcast gaat over het pesten van LHBTI-jongeren. Bart en Malou leggen in de podcast uit waar al die letters voor staan en ze hebben het over een nieuw onderzoek. Daarin staat dat kinderen die bijvoorbeeld homo of lesbisch zijn, vaker gepest worden dan kinderen die hetero zijn. Hoe kan dat? En wat kan je er tegen doen? Onderzoek Tessa Kaufman doet al heel lang onderzoek naar pesten. Zij ontdekte dat er op middelbare scholen nog steeds veel gepest wordt. En dat dat vaker voorkomt bij jongens die op jongens vallen, bij meisjes die op meisjes vallen, en bij jongeren die jongens en meisjes leuk vinden. Ook hoorde ze dat leerlingen soms door docenten gepest worden. In de podcast vertelt ze er meer over.

Alle podcasts zijn nog terug te luisteren, dat kan hier. Volgende week zaterdag staat er weer een nieuwe podcast klaar. Weet jij een leuk onderwerp voor een volgende aflevering? Of wil je wat kwijt over de podcast? Stuur dan een spraakberichtje naar Bart en Malou. Dit is hun nummer: 06-26586701.

NOS