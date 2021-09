1,5-meterregel afgeschaft, coronapas gaat in

Vanaf vandaag gelden nieuwe corona-regels. 1,5 meter afstand houden is niet meer verplicht. Er gaat wel een nieuwe regel in. Iedereen van 13 jaar en ouder moet op plekken waar veel mensen komen een coronapas laten zien.

Dat is een bewijs dat je corona hebt gehad, gevaccineerd bent of negatief getest bent. Zo'n bewijs is bijvoorbeeld verplicht bij een restaurant, café en in de bioscoop. Het bewijs kun je laten zien met de app Coronacheck of gewoon op een papiertje. Alleen op het terras hoef je geen bewijs te laten zien.

Op middelbare scholen hoeven leerlingen geen mondkapje meer te dragen.

Meer mensen

Bij restaurants en cafés mogen meer mensen naar binnen. Voetbalstadions mogen zelfs weer helemaal vol. Ook daar moeten alle fans bij de ingang een coronabewijs laten zien.

Sommige regels veranderen niet. Zo moeten cafés, restaurants en discotheken nog steeds tussen 00.00 uur en 06.00 dicht blijven. Ook moet je nog wel een mondkapje dragen in de trein en in de bus.