Ayana wint het Junior Songfestival

Ayana is geboren in Nederland, maar haar ouders zijn Brits en Japans. Het liedje van Ayana gaat over haar familie in Japan, die ze door corona lang moet missen. Ze zingt een stukje van het liedje ook in het Japans.

Ayana is al langer bezig met muziek. Zo zat ze ook in Kinderen voor Kinderen. Daar zong ze onder meer het lied Al 40 Jaar.

De finale van het Junior Songfestival is op 19 december in Parijs.