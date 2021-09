Gedoe en lange rijen door storing bij corona-app

Gisteren was de eerste dag dat je op veel plekken een coronatoegangsbewijs moest laten zien. Maar dat ging nog niet helemaal goed. Er was een tijdje storing bij de app en daardoor stonden op sommige plekken lange rijen.

Hoe werkt het?

Sinds gisteren moet iedereen van 13 jaar en ouder een coronatoegangsbewijs laten zien bij bijvoorbeeld een restaurant of de bioscoop.

Dat bewijs kun je laten zien met de app Coronacheck. In de app staat een QR-code die mensen kunnen scannen. Met die code kun je laten zien dat je gevaccineerd bent tegen corona, corona hebt gehad of dat je negatief getest bent. Als dat zo is, krijg je een groen vinkje en mag je doorlopen.

Overbelast

Omdat heel veel mensen tegelijk een QR-code wilden ophalen, raakte het systeem overbelast. Vooral rond 20.00 uur ging het mis. Toen was de app voor veel mensen onbereikbaar.

De storing duurde gelukkig niet lang. Na een tijdje lukte het weer om de code op te halen en konden mensen weer gecontroleerd worden.

Volgens de organisatie van boa's is de eerste avond met het coronatoegangsbewijs goed verlopen en waren er verder geen grote problemen.