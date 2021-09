Glowmovies over hun bouwwerken, hun ouders en hout kopen

Jesper en Rik van het kanaal Glowmovies zijn hartstikke populair. In een jaar tijd is hun kanaal van 220.000 naar 660.000 abonnees gegaan. Natuurlijk niet zomaar: de mannen maken de gekste bouwwerken en bedenken de leukste uitdagingen. Zo bouwden ze al eens een achtbaan in de tuin.

Hoog tijd om ze te interviewen en daarom ging Lucas naar een van de bekendste achtertuinen van Nederland met jullie vragen.

Hoe komen ze aan geld voor hun bouwwerken? Hebben ze ook weleens iets niet kunnen maken? En waar dromen ze nog van? Je ziet het allemaal in dit interview.