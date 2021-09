Kinderen zijn boos omdat hun camping dicht moet

De meeste gezinnen komen hier al jaren. Niet alleen in de vakantie, maar ook in de weekenden. Dat geldt ook voor Jacky van 11.

Jacky hoopt dat de beslissing nog teruggedraaid kan worden. Veel andere gasten van de camping willen dat ook. Daarom zijn ze een rechtszaak begonnen. In de video zie je er meer over.

Dit probleem speelt niet alleen bij camping Sandevoerde. Dat zit zo:

Bij een vakantiepark is het meestal zo dat mensen zelf eigenaar zijn van hun caravan of huisje. Maar de grond waarop het staat is van de eigenaar van het park. Dat huren de mensen dan van hem of haar.

Een eigenaar kan besluiten om iets te veranderen, bijvoorbeeld om duurdere vaste vakantiehuisjes neer te zetten. En dan moet de caravan dus weg.