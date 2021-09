Nieuwswekker: Artiesten zamelen geld in + Week tegen Pesten

Goedemorgen! In de Jeugdjournaal Nieuwswekker vertellen we je iedere schooldag over het nieuws van vannacht en wat je vandaag nog kan verwachten. Het weer In het oosten en noordoosten schijnt nog even de zon, maar op andere plekken is het vooral bewolkt. 's Middags zijn er veel regenbuien. Het wordt 19 tot 21 graden. Ook staat er behoorlijk wat wind.

Dit gebeurde terwijl je sliep: - De politieke partij SDP heeft in Duitsland de verkiezingen gewonnen. De leider van die partij, OIaf Scholz, wordt daardoor misschien de nieuwe baas van het land. 16 jaar lang was Angela Merkel aan de macht, maar zij stopt ermee. De verkiezingen in Duitsland zijn ook belangrijk voor Nederland. Dat komt doordat Nederland en Duitsland veel samenwerken en zaken doen met elkaar. Gisteren maakten we daar deze video over:

- Dit jaar kwamen maar weinig toeristen naar Nederland. Zelfs nog minder dan vorig jaar, toen er ook al corona was. Er gingen wel veel Nederlanders in Nederland op vakantie of een weekendje weg. De organisatie voor toerisme in Nederland denkt dat er pas in 2024 weer net zoveel toeristen komen als voor de corona-crisis. - Meer dan 60 artiesten hebben samen ruim 900 miljoen euro ingezameld voor goede doelen. Onder andere Billie Eilish, Ed Sheeran, BTS en de Italiaanse rockband Måneskin traden op om aandacht te vragen voor dingen zoals het klimaat en armoede. Ook riepen ze op om corona-vaccinaties eerlijk te verdelen. De concerten waren in verschillende landen. Gisteren maakten we daar deze video over:

Dit is vandaag in het nieuws: - Vandaag begint de Week tegen Pesten. Het motto dit jaar is: Buitensluiten? Uitgesloten! Dat betekent dat het belangrijk is dat je niemand buitensluit en dat alle kinderen in de klas erbij horen. Op sommige scholen zijn extra lessen of speciale activiteiten over pesten. - Kinderen in het speciaal onderwijs zijn vaak lang onderweg naar school. Er zijn namelijk minder speciaal onderwijs scholen. Veel kinderen moeten daarom met een taxibusje naar school. Ze zitten soms meer dan een uur, of zelfs uren in een bus voor ze op school zijn. Dat is veel te vermoeiend en daarom moet er een oplossing voor komen, vinden deskundigen. Wat vind jij daarvan? We hebben er een stelling over:

Ieder kind moet dicht bij huis naar school kunnen.

En dan nog even dit: Jesper en Rik van het kanaal Glowmovies gaan hartstikke lekker. In een jaar tijd is hun kanaal van 220.000 naar 660.000 abonnees gegaan. Hoog tijd voor een interview. Lucas ging naar de bekendste achtertuin van Nederland en nam jullie vragen mee.