Kolcho zit elke dag meer dan een uur in de bus naar school

Kinderen in het speciaal onderwijs zijn vaak lang onderweg naar school. Ze gaan met een taxibusje en zijn soms meer dan een uur, of zelfs uren onderweg. Kolcho van 11 zit iedere dag zo'n 2 uur in de bus: een uur heen en een uur terug.

Omdat de reistijd voor kinderen in het speciaal onderwijs dus vaak langer is, zijn ze ook meer tijd kwijt aan school

Tienduizenden kinderen in het speciaal onderwijs gaan, net als Kolcho, iedere dag met een busje naar school. Hun school is vaak ver weg omdat niet zoveel scholen zijn voor speciaal onderwijs.

Een kind uit groep 8 gaat gemiddeld zo'n 24 uur per weeknaar school en is in totaal zo'n 2 uur per week kwijt aan reizen..

In in het speciaal onderwijs, gaan kinderen ongeveer even lang naar school (24 uur), maar sommige kinderen zijn 16 uur onderweg, zij hebben dus een schoolweek van 40 uur.