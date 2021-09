Deze week extra aandacht voor pesten

De Kindertelefoon krijgt de laatste tijd veel telefoontjes over pesten op school. Het lijkt erop dat pesten weer vaker voorkomt, nu de scholen sinds april weer open zijn. Wij maakten daar eerder deze video over:

Het thema van dit jaar is 'Buitensluiten? Uitgesloten!' Dat betekent dat het belangrijk is dat je niemand buitensluit en dat alle kinderen in de klas erbij horen.

Je hebt er misschien al over gehoord: vandaag begint de Week tegen Pesten. Op veel scholen is daarom extra aandacht voor dit onderwerp. Bijvoorbeeld door speciale lessen en challenges.

De bedenkers van de Week Tegen Pesten hopen dat er meer aandacht komt voor pesten. Door er in de klas over te praten kunnen kinderen bijvoorbeeld leren wat ze moeten doen als er gepest wordt.

Word jij of iemand uit jouw klas gepest en wil je daar iets over kwijt? Dan kun je altijd met de Kindertelefoon bellen. Zij zijn te bereiken op het telefoonnummer 0800 - 0432 of via kindertelefoon.nl.