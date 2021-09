Premier Rutte extra beveiligd tegen zware criminelen

Premier Mark Rutte wordt extra zwaar beveiligd. Drugscriminelen zouden hem mogelijk willen ontvoeren of zelfs willen vermoorden.

Spotters

In de buurt van Rutte zijn verdachte types gezien die hem in de gaten hielden, zogenoemde spotters. Dat zijn criminelen die bekijken hoe een aanslag of ontvoering het best kan worden aangepakt, zodat ze dat goed kunnen voorbereiden.

Volgens journalisten wordt de dreiging erg serieus genomen. Daarom wordt Rutte nu dus zwaarder beveiligd dan eerst.

Premier Rutte heeft zelf niets gezegd over de extra beveiligers. Normaal gesproken gaat hij graag met de fiets naar zijn werk, maar dat kan nu misschien niet meer.