Nieuw boek over Amalia met foto's van haar privéleven

In december wordt prinses Amalia 18 jaar en daarom komt er een speciaal boek uit over haar leven. Het boek krijgt de titel Amalia. In het boek vertelt Amalia over hoe het is om prinses te zijn. Ook deelt ze een aantal foto's die nooit eerder te zien waren.

Het is niet het eerste boek over Amalia, maar het is wel het eerste boek waar de prinses zelf voor geïnterviewd is.

Paardrijden

Het boek wordt geschreven door cabaretier Claudia de Breij. Zij ging deze zomer een paar keer langs bij de prinses om over allerlei dingen te praten. Zo ging het over haar toekomstdromen en haar tijd op de middelbare school.

Amalia heeft Claudia ook haar favoriete plek rondom huis laten zien. Dat zijn de stallen waar de paarden staan. Amalia is dol op paardrijden.