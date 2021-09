Nieuwswekker: Kinderpostzegelactie begint + Vreugdevuur mag weer

- Het vreugdevuur in Duindorp tijdens oud en nieuw mag dit jaar doorgaan. De organisatie heeft toestemming gekregen van de gemeente om een vuurstapel te maken van maximaal 10 meter hoog. Het is traditie om grote vuren te maken. Afgelopen twee jaar mochten de vuren niet doorgaan omdat het volgens de gemeente niet veilig was.

- Bij een restaurant in Utrecht was het gisteravond erg onrustig. Tientallen mensen waren naar het restaurant gekomen om te voorkomen dat de politie de plek zou sluiten. Het restaurant moest dicht omdat de eigenaren hun gasten niet wilde controleren op een coronapas. Zo'n pas krijg je als je gevaccineerd bent, corona hebt gehad of met een test kan laten zien dat niet ziek bent.

Dit is vandaag in het nieuws:

- De nieuwe film van James Bond gaat in première. De film zou in maart 2020 al uitkomen, maar door corona ging dat niet door. Daarna is de première heel vaak uitgesteld. Op veel plekken in de wereld gaan bioscopen weer open, en daarom is de film nu eindelijk te zien. De film heet No Time To Die. Billie Eilish zingt de soundtrack.