Gespotte 'UFO' boven Groningen blijkt raket

In Groningen was gisteravond een opvallend licht te zien in de lucht. Sommige mensen dachten dat het een UFO was. Maar het bleek een Amerikaanse raket te zijn.

Namelijk de Landsat 9. Een raket van de ruimteorganisatie NASA. De raket werd maandag gelanceerd vanuit de Amerikaanse staat Californië. En daarna was het ding dus ook te zien vanuit Groningen.