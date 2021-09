Grote politie-actie tegen drugsbende: zes mensen opgepakt

250 agenten hebben in Breda op meerdere plekken invallen gedaan. Huizen, bedrijfspanden en een woonwagenkamp werden doorzocht.

Drugs

Zes mensen zijn opgepakt. Agenten hielden hen al een tijdje in de gaten. Ze worden verdacht van drugshandel. Ook denkt de politie dat de bende een drugslab aan het opzetten was. Dat is een plek waar criminelen stiekem drugs maken om te verkopen.

Een bewoner van het woonwagenkamp waar de inval was. is erg geschrokken.