Nieuwswekker: Lavastroom bereikt zee + Ajax scoort

- Een goede avond voor fans van Ajax . De voetbalclub uit Amsterdam won met 2-0 van de Turkse club Besiktas. Met de overwinning is Ajax wat dichter bij de volgende ronde van de Champions League. Dat is het belangrijkste voetbaltoernooi voor Europese clubs.

- Onderzoekers hebben uitgezocht hoe tweelingen kunnen ontstaan. De wetenschappers onderzochten 6000 eeneiige tweelingen. Dat zijn tweelingen die erg op elkaar lijken. Ze keken naar cellen in het lichaam van de tweelingen en ontdekten een speciaal stofje.

- 'Hallo, wilt u postzegels of kaarten kopen?' Heb jij al geoefend op dat zinnetje? Vanaf vandaag gaan zo'n 145-duizend kinderen uit groep 7 en 8 weer langs de deuren voor de Kinderpostzegelactie. Kinderen van de Amsterdamse basisschool de Bron mochten gisteren al kinderpostzegels verkopen .

- Op luchthaven Schiphol hebben ze sinds een week 20 nieuwe medewerkers. Het zijn geen mensen, maar... varkens . De dieren moeten vogels uit de buurt van de opstijgende en landende vliegtuigen te houden. Hoe de varkens dat doen? Je ziet het vanavond in het Jeugdjournaal en natuurlijk hier bij ons online!

Thalissa van 13 is supergoed in trampoline springen en wil dolgraag naar het wereldkampioenschap in het land Azerbeidzjan. Helaas voor Thalissa moet ze die reis zelf betalen. Dat betekent dat ze niet alleen hard moet trainen, maar ook geld moet verdienen.