Nieuwe ontdekking over tweelingen

Wetenschappers hebben iets meer ontdekt over hoe tweelingen ontstaan. Dat is bijzonder, want het was tot nu toe een mysterie.

Het gaat om eeneiige tweelingen. Dat zijn tweelingen die erg op elkaar lijken. Onderzoekers dachten altijd dat het te maken had met hun DNA. Dat is een soort code die iedereen in zijn of haar lichaam heeft.

Ontdekking

Nu hebben ze ontdekt dat er bij eeneiige-tweelingen een extra stofje aan hun DNA vast komt. Dat gebeurt als de tweeling nog in de buik zit. Lianne is een van een tweeling en vindt het leuk dat er nu meer over bekend is.