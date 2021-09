Ernstig ongeluk tijdens opnames van Jachtseizoen

Bij opnames van het Jachtseizoen van StukTV is iemand ernstig gewond geraakt. Het gebeurde gistermiddag in Den Helder. Iemand viel van een brug, 4 meter naar beneden.

Figurant

Het slachtoffer dat is gevallen is iemand uit het team van dj Martin Garrix. Er kwamen twee ambulances en een traumahelikopter naar het plaats van het ongeluk om te helpen. Het is niet bekend hoe het nu met het slachtoffer gaat.