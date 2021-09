Oproep: Wat wil jij weten van burgemeester Aboutaleb?

Twee weken geleden was het feest op het gemeentehuis van Rotterdam, want burgemeester Ahmed Aboutaleb werd uitgeroepen tot 'beste burgemeester van de wereld'! Hij is al bijna 13 jaar burgemeester van die stad.

'Vader van de stad'

De jury van die wedstrijd vindt hem zo goed, omdat hij zorgt voor rust en gelijkheid in Rotterdam. Ze zeggen verder dat hij een soort vader is voor de stad.

Binnenkort gaan we bij hem langs met jullie vragen! Wat wil jij weten van de beste burgemeester van de wereld?