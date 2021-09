Weer brand bij een basisschool in Oss: 'Dit is echt erg'

Op een basisschool in Oss in Brabant was vannacht een brand. Niemand raakte gewond. Het is al de derde keer in korte tijd dat er op een school in Oss brand is.

Afgelopen zondag sloegen de vlammen uit het dak van basisschool Het Baken. En een week eerder was er brand basisschool John. F. Kennedy. Er waren toen ook gelukkig geen mensen binnen.

Dit keer gaat het om de Nicolaasschool. De brand brak uit in een opslagruimte en sloeg daarna over naar de gymzaal. Leerlingen, ouders en leraren zijn erg geschrokken.