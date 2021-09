Knor, knor: Varkens bij Schiphol moeten vogels wegjagen

Rondom het vliegveld zijn veel plekken waar vogels graag hun nest bouwen of waar ze iets te eten kunnen vinden, bijvoorbeeld in weilanden. Sommige vogels lopen zelfs weleens op de rijbaan van het vliegveld. En dat loopt niet altijd goed af. In 2020 was er 150 keer een botsing tussen een vliegtuig en een vogel.

Varkens

Om dat te voorkomen is nu de proef met varkens bedacht. Want als die ergens lopen, komen vogels er liever niet. Je ziet het in de video hierboven!