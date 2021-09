Nieuwswekker: Onderzoek naar vuurwapens + Britney wint rechtszaak

Dit gebeurde terwijl je sliep:

- In Den Haag zijn er opnieuw gesprekken over de nieuwe regering. De partijen die nu met elkaar praten zijn de VVD, D66 en het CDA. De partijen hebben gisteravond en vannacht overlegd met hun aanhangers. Vandaag gaan de leiders kijken of er toch nog opties zijn om samen te werken.

- De vader van Britney Spears mag niets meer beslissen over haar leven. Dat is bepaald in een rechtszaak. De zangeres was in 2008 zo erg in de war, dat de rechter besloot dat ze onder toezicht van haar vader moest komen te staan. Vanaf dat moment ging haar vader over al Britney's geld, spullen en werk. Britney Spears was daar boos over en daarom stapte ze dit jaar naar de rechter.

Mag jij alles kopen met je zakgeld? Of bepalen je ouders wat je ermee moet doen? En wat vind je daar eigenlijk van? Reageer op onze stelling!