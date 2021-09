Verdwaalde walrus gespot in de haven van Harlingen

De walrus die vorige week voor het eerst gespot werd op Schiermonnikoog, ligt in de haven bij Harlingen. Volgens deskundigen gaat het goed met het dier. Ze zeggen dat iedereen het beest met rust moet laten en haar de ruimte moet geven.

Even leek het erop dat het dier zwaargewond was, maar volgens de deskundigen valt dat mee. Het dier heeft wel schaafwonden aan haar voorpoten, maar die genezen vanzelf.

Tocht

Walrussen komen normaal gesproken voor in het Noordpoolgebied. Deze walrus heeft er al een flinke tocht op zitten. Het dier werd eerst gezien in Denemarken, toen bij de Duitse Waddeneilanden en nu dus in Nederland.

Het gebied rond de haven is afgesloten. Deskundigen hopen dat het dier daardoor rust krijgt en zelf weer verder trekt.