Oproep: Wat wil jij weten van de schrijver van Het leven van een Loser?

Binnenkort gaan we langs bij schrijver Jeff Kinney. Je kent hem misschien wel van de populaire boekenserie Het leven van een Loser. Dat is een van de populairste kinderboekenseries van de wereld. Wat wil jij weten van de bekende schrijver?

Wie weet zie jij jezelf dan wel terug in het Jeugdjournaal!

In Het leven van een Loser gaat het over Bram Botermans en zijn familie. Ze maken van alles mee en er gaat ook vaak wat mis. Er zijn 15 delen verschenen in 65 talen. Wereldwijd zijn er meer dan 250 miljoen exemplaren verkocht. Vier boeken zijn verfilmd en binnenkort komt er nog een film uit van Het leven van Loser.

Prijs

Dit jaar won het boek Het leven van een Loser: totaal gesloopt de Kinderjury-prijs. Die prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan het favoriete leesboek van kinderen. Kinderen mogen zelf hun stem uitbrengen. En ze kozen dus het vaakst voor Het leven van een Loser: totaal gesloopt.