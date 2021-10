Nieuwswekker: Veel voetbal + Spinnen in de tuin

Goedemorgen! Wrijf het slaap uit je ogen en lees hier wat er vannacht allemaal is gebeurd. En natuurlijk ook wat er nog gaat gebeuren vandaag. Het weer Op de meeste plekken begint de dag droog en om sommige plekken komt zelfs de zon even tevoorschijn. Vanmiddag gaat het regenen en het gaat flink waaien. Als je in de buurt van de zee woont, kun je last krijgen van zware windstoten. Het wordt ongeveer 16 graden.

Dit gebeurde er terwijl je sliep: - Feyenoord, PSV, AZ en Vitesse hadden een belangrijke voetbalwedstrijd. Voor de meeste clubs liep dat goed af. Feyenoord won met 2-1 van Slavia Praag, PSV won met 4-1 van Sturm Graz en AZ won met 1-0 van Jablonec. Alleen bij Vitesse ging het minder. De club uit Arnhem verloor met 2-1 van het Franse Rennes. - Noord-Korea zou een raket hebben afgevuurd. Het zou gaan om een test. Het is de vierde keer in een paar weken tijd dat de Noord-Koreanen een raket afvuren. De raket zou belangrijke technische snufjes aan boord hebben. Of de test is geslaagd, is niet duidelijk. Deze foto werd vrijgegeven van de raket:

Dit is vandaag in het nieuws: - In het Rijksmuseum in Amsterdam hangen vanaf vandaag 15 portretten van kinderen uit de 15de eeuw. Voor die tijd werden alleen volwassenen geportretteerd, maar vanaf de 15de eeuw werden ook kinderen op het doek vastgelegd. Dat gebeurde alleen als je heel erg rijk was. Hoe dat zit, zie je vanavond in het Jeugdjournaal. - De Gouden Kalveren worden uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste filmprijzen van Nederland. Een van de films die kans maakt op een prijs is De Slag om de Schelde. Toen die film in première ging maakten we deze video:

- Acht lange poten waarmee ze rondkruipen en in hun web zitten: spinnen. Sommige mensen gruwelen van ze. Voor die mensen is dit misschien niet de leukste tijd van het jaar, want in de herfst zie je ze heel veel. Gelukkig kun je iets doen om van je angst voor spinnen af te komen. Wat? Dat zie je vanavond in het Jeugdjournaal.

En dan nog even dit: Wat doe je als er opeens een alligator in de tuin zit? Een man uit de Verenigde Staten twijfelt geen moment en probeert het beest te vangen met zijn vuilnisbak.