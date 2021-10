Friese film Stjer meest bezochte film in Friesland

De Friese film Stjer is een succes. De film is op 6 september in première gegaan. Al 10.000 mensen gingen naar de bioscoop om hem te zien. De film is bijzonder, omdat er alleen Fries in wordt gesproken.

De film draait niet alleen in Friese bioscopen, maar ook in de andere Nederlandse steden. Dan zit er vaak wel ondertiteling bij, want niet iedereen kan Fries verstaan.