Dit zijn de winnaars van de meet en greet

Sinds deze maand hebben we een nieuw ochtendjournaal . Om dat te vieren hadden we een prijsvraag. Als je een foto instuurde met onze poster , maakte je kans op een meet en greet met een van onze presentatoren. Dit zijn de winnende foto's:

Groep 7/8C van De Spelelier in Boxtel 8 van 8

Groep 8A van de Livingstoneschool in Gouda 7 van 8

Groep 8 van de Groen van Prinstererschool in De Bilt 6 van 8

Groep 6A van basisschool De Schakel in Leiderdorp 5 van 8

Groep 7 van basisschool De Eskampen in Peize 4 van 8

Groep 8A van basisschool De Boomladder in Heerhugowaard 3 van 8

Groep 6/7 van basisschool Breedeweg in Groesbeek 2 van 8

Groep 6 van basisschool Beppino Sarto in Eindhoven 1 van 8

De Groen van Prinstererschool in De Bilt reageerde het snelst op de actie en won daarmee de eerste meet en greet.

Benjamin is langs geweest in de klas en dat was een groot succes: