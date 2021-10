Podcast: Waarom vinden veel kinderen spruitjes zo vies?

Er is weer een nieuwe aflevering van de Jeugdjournaal-podcast! Deze keer gaat het over groente eten. Bart en Malou zoeken in de podcast uit hoe het komt dat veel kinderen spruitjes vies vinden, en waarom zoet populairder is dan bitter. En kun je bepaalde groente laten liggen als je die écht heel smerig vindt?

Je kunt iets leren eten

Gertrude Zeinstra is een echte expert als het gaat om gezond eten. Ze onderzoekt hoe je kinderen gezonder kan laten eten. We vragen haar of het zin heeft als je van je ouders verplicht een bord broccoli moet eten. Ook vertelt ze hoe je iets wat je niet lust, toch kunt leren eten. En lust ze zelf eigenlijk alles?