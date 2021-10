Nieuwswekker: Gevangenen vrijgelaten + Ruimtesonde langs Mercurius

Goedemorgen! Vanaf vandaag is er ook iedere dag in het weekend een Jeugdjournaal Nieuwswekker. Hierin lees je het nieuws van vannacht en vertellen we wat je vandaag nog kan verwachten. Het weer Het is bijna overal droog, maar er zijn wel veel wolken. Af en toe komt de zon even tevoorschijn. In de loop van de dag gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt 15 tot 18 graden en het gaat best hard waaien.

Het weer van zaterdag 2 oktober NOS Jeugdjournaal

Dit gebeurde er terwijl je sliep: - De ruimtesonde met de naam BepiColombo is voor het eerst langs planeet Mercurius gevlogen. Onderzoekers hopen door de ruimtesonde meer te ontdekken over de planeet Mercurius. Het apparaat werd in 2018 gelanceerd en is één van de belangrijkste Europese ruimtemissies van afgelopen jaren. - Gisteravond zijn de Gouden Kalveren uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste filmprijzen van Nederland. De grote winnaar is de oorlogs-film De Slag om de Schelde. Ook de serie Mocro Maffia won een prijs, die voor beste dramaserie. En de publieksprijs was voor Bon Bini: Judeska in da House, waarin Jandino Asporaat de hoofdrol speelt.

ANP

Dit is vandaag in het nieuws: - In het land Ecuador worden waarschijnlijk duizenden gevangenen vrijgelaten. In het land zijn de gevangenissen overvol, en er zijn regelmatig heftige vechtpartijen. De baas van de gevangenis zegt dat vooral ouderen, vrouwen en gevangenen met een beperking de kans hebben om vrijgelaten te worden. - Hugo van 9 uit Zoeterwoude heeft een super-verkoop gedaan. Hij doet voor het eerst mee aan de Kinderpostzegelactie en het is hem gelukt om 1.000 postzegels in één keer te verkopen. Dat komt doordat zijn moeder ze niet wil. Hoe dat zit, zie je vanavond in het Jeugdjournaal en natuurlijk hier bij ons online! De Kinderpostzegelactie begon woensdag. Kinderen van de Amsterdamse basisschool de Bron mochten al een dag eerder langs de deuren om postzegels te verkopen:

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

- De Nederlandse televisie is jarig! Het is vandaag namelijk precies 70 jaar geleden dat er in Nederland voor het eerst iets te zien was op tv. De eerste uitzending was in zwart-wit, want kleurentelevisies waren er nog niet. Ook werd er maar 3 uur per week iets uitgezonden. Dat was toen het enige moment dat je tv kon kijken. Inmiddels is er natuurlijk veel veranderd. Nu kan je zelf bepalen wanneer je een programma kijkt en veel mensen doen dat ook. Ook kijken veel mensen naar uitzendingen via een tablet of computer. - Er staat weer een nieuwe Jeugdjournaal-podcast voor je klaar. Deze keer gaat het over groente eten. Hoe komt het dat veel kinderen spruitjes vies vinden? En wat moet je doen als je iets moet eten van je ouders, maar je dat écht niet lust?

Wat is jouw favoriete groente? Verstuur Favoriet maken Reageer op de stelling: Wat is jouw favoriete groente?

En dan nog even dit: Wetenschappers in Brazilië hebben een nieuwe dinosaurus-soort ontdekt. In de video hieronder zie je hoe hij er ongeveer uit zag.