Scherm van luchtbelletjes haalt afval uit het water

Bij Harlingen in Friesland wordt een scherm in het water geplaatst dat afval moet tegenhouden. Het scherm is een soort gordijn van luchtbellen. Zo'n gordijn wordt al gebruikt op een andere plek, namelijk in Amsterdam.

Waddenzee

Nu komt er dus ook een bij Harlingen. Het is de bedoeling dat er zo minder afval de Waddenzee instroomt. Het scherm is een proef, en ligt de komende vijf jaar in het water.