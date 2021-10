Nieuwswekker: Zeven leeuwen gered + Grote brand bij Honduras

Goedemorgen! Ook op zondag hebben we nu een Nieuwswekker voor je. Hierin lees je het nieuws van vannacht en vertellen we wat er vandaag gaat gebeuren. Het weer Het gaat vandaag veel regenen. In de middag wordt het op sommige plekken droog en aan zee kan de zon nog tevoorschijn komen. Het wordt tussen de 15 en 19 graden.

NOS/Weerplaza

Dit gebeurde er terwijl je sliep: - Op een eiland bij Honduras heeft een grote brand gewoed, waarbij vier mensen gewond raakten. Zeker 90 huizen zijn verwoest, 120 andere gebouwen zijn beschadigd. Inmiddels is het vuur geblust. Vanuit de lucht is de schade goed te zien:

Vanuit de lucht is de schade goed te zien AFP

- Wielrenster Annemiek van Vleuten heeft haar bekken gebroken. Ze viel gisteren tijdens een wedstrijd in Frankrijk. In het ziekenhuis werd duidelijk dat Van Vleuten twee breuken heeft in haar bekken. Ze baalt flink, want dit betekent dat ze de komende maanden niet kan fietsen maar bezig is met herstellen. - Meer sportnieuws: FC Barcelona heeft weer verloren. Dit keer van Atlético Madrid, die met 2-0 te sterk was. Er is de laatste tijd veel kritiek op de trainer van de club, Ronald Koeman. Onder hem verliest FC Barcelona veel te veel wedstrijden, vinden veel mensen. Toch blijft de voorzitter van de club hem steunen.

Koeman zal aanblijven als trainer. Hij verdient ons vertrouwen. Hij houdt van Barcelona. Ik vraag de fans vertrouwen in hem te houden. Joan Laporta, voorzitter FC Barcelona

Dit is vandaag in het nieuws: - Vanmiddag spelen Ajax en FC Utrecht tegen elkaar in de eredivisie. Een bijzondere middag voor de tweeling Quinten en Jurriën Timber, want dat betekent dat zij tegen elkaar moeten voetballen. Quinten speelt bij FC Utrecht en Jurriën bij Ajax. De wedstrijd begint om 14.30 uur. Jurriën kwam deze zomer in actie bij het EK. Toen gingen we langs bij de moeder van de tweeling. - Een dieren-reddingsorganisatie heeft zeven leeuwen gered in Roemenië. De leeuwen zaten daar gevangen en leefden in slechte omstandigheden. Nu zijn de dieren in een speciale opvang in Friesland. Daar kunnen ze aansterken tot ze worden vrijgelaten in Zuid-Afrika. Wij gaan vandaag bij de opvang langs, je ziet het vanavond in onze uitzending!

Vier Voeters

En dan nog even dit: - Gisteren was het precies 70 jaar geleden dat de eerste televisie-uitzending in Nederland te zien was. Hoe keken mensen vroeger tv? En wat is er in 70 jaar allemaal veranderd? In deze video hoor je er meer over.