FIFA-kampioen Levy Frederique beantwoordt vragen van kinderen

Levy Frederique is e-sporter: iemand die heel goed is in een game, wedstrijden speelt en daarmee geld verdient. Deze zomer werd hij Europees kampioen FIFA21. Toen speelde hij nog voor Inter, een grote club in Italië. Maar sinds kort speelt hij bij het e-sports-team van Ajax. Noortje ging bij hem langs!

Geld verdienen met gamen

