Zeven verwaarloosde leeuwen gered uit Roemenië

Op internet ging een filmpje rond van één van de leeuwen. Daarin was een welp te zien, die gewond leek. Uiteindelijk vond het reddingsteam de leeuwen en vond de eigenaar het een goed idee om de dieren naar een betere plek te brengen.

Een leeuwen-opvang in Friesland heeft er sinds deze week zeven leeuwen bij. De dieren komen uit Roemenië, waar ze in slechte omstandigheden leefden.

Het welpje uit het filmpje heeft de naam Simba gekregen. Met hem gaat het niet zo goed. Hij kan niet goed lopen en is een beetje misvormd. Waarschijnlijk is hij niet sterk genoeg om in het wild te overleven, en daarom wordt er hier extra goed voor hem gezorgd.

Zuid-Afrika

De andere zes leeuwen zijn uiteindelijk misschien wel sterk genoeg om terug de natuur in te gaan.