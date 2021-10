Nieuwswekker: Het is Dierendag + Vulkaan barst weer uit

Goedemorgen! Pak je ontbijt erbij en we praten je helemaal bij in deze Nieuwswekker.

Dit gebeurde er terwijl je sliep:

- Het lekken van olie voor de kust van de Amerikaanse staat Californië is gestopt. Het is een van de grootste olielekken in het gebied ooit. Ruim een half miljoen liter olie is in de zee gelekt.

- De vulkaan-uitbarsting op het Spaanse eiland La Palma is krachtiger geworden. Een deel van de krater is ingestort. De lava ging metershoog de lucht in. Op de beelden hieronder zie je het gebeuren: