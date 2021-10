Charlie de ara is dier van het jaar

Het is Dierendag en daarom doen veel mensen vandaag iets speciaals voor hun huisdier. De kinderkrant Kidsweek organiseert de 'Dier van het jaar'-verkiezing en dit jaar is die gewonnen door ara Charlie.

De blauwgele vogel heeft een spannend jaar gehad. Ze vliegt altijd vrij rond door haar buurt in Den Haag, maar was plotseling verdwenen. Het bleek dat ze was meegenomen door iemand die haar wilde verkopen. Na een grote zoekactie was Charlie zo bekend geworden, dat de ontvoerder haar weer terugbracht. Haar baasje is heel blij met de prijs. Je ziet het in de video hierboven.

Seff en Pip

Er is dit jaar ook een prijs voor 'huisdier van het jaar'. Die is gewonnen door jack russell Pip, de hond is van Seff van 7. De hond heeft Seff heel goed geholpen tijdens de coronatijd. Seff vond het lastig om niet naar school te gaan en zijn vrienden niet te zien. Door de hond was alles een stuk vrolijker.