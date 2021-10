Weer een aardbeving in Groningen: 'Voelde alsof we op een metro wonen'

Bij het dorp Zeerijp in Groningen was vannacht een lichte aardbeving. Mensen die in het gebied wonen, zeggen dat ze gerommel hoorden en muren van hun huis heen en weer gingen.

In Groningen zijn vaker aardbevingen. Dat heeft te maken met het boren naar gas, dat daar in de grond zit. Jarenlang is er gas uit de grond gehaald. Dat werd bijvoorbeeld gebruikt om huizen in heel Nederland te verwarmen en om op te koken.

Doordat er gas uit de grond wordt gehaald, ontstaan er aardbevingen. Een paar jaar geleden werd daarom besloten dat in 2022 er niet meer naar gas wordt geboord in Groningen.

Twee jaar geleden vertelden kinderen in Groningen over een aardbeving in hun buurt: