De koning, koningin en de prinsessen hebben een nieuwe hond! Je ziet 'm op de foto hierboven. Die deelde het gezin op hun gezamenlijke Insta. Ze schrijven erbij dat hij Mambo heet.

Het is niet de eerste hond in het gezin. Er wonen al drie honden bij hen in huis. Die heten Skipper, Nala en Luna. Skipper en Nala gingen eerder wel eens met het gezin op de foto: