Nieuwswekker: Storing bij WhatsApp voorbij + Russen de ruimte in

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws weer voor je verzamelt. Je leest het in deze Nieuwswekker. Het weer Vandaag schijnt nog even de zon, maar het wordt al snel bewolkt. Aan het eind van de ochtend valt de eerste regen in Zeeland. Daarna trekken de buien over de rest van het land. Het wordt 15 tot 18 graden.

NOS Jeugdjournaal

Dit gebeurde er terwijl je sliep - In Groningen was gisteravond opnieuw een aardbeving. Het was de derde aardbeving die dag. Eerder op de dag was er ook al een aardbeving in Zeerijp en in Appingedam. Alle drie waren lichte aardbevingen, maar bewoners voelden het wel. - Na een urenlange storing bij WhatsApp en Insta waren de apps rond middernacht weer te gebruiken. Het bedrijf achter de apps laat weten dat er een technische fout was. "We zijn druk bezig geweest om de toegang tot onze diensten te herstellen. Langzaam komt alles weer online", aldus het bedrijf.

Ik kan niet zonder WhatsApp. Eens Oneens Verstuur Eens 52.7% Oneens 47.3% Favoriet maken Reageer op de stelling: Ik kan niet zonder WhatsApp.

Dit is vandaag in het nieuws: - Er zijn afgelopen jaar veel orgaandonoren bijgekomen in Nederland. Bijna 5 miljoen mensen zijn nu donor. Dat betekent dat als ze overlijden, hun organen gebruikt mogen worden voor iemand anders. Bijvoorbeeld voor de moeder van Pjotr van 12. Zij heeft een ziekte waardoor haar nieren niet goed werken. Vanavond vertellen ze erover in het Jeugdjournaal. - Een Russische astronaut, een regisseur en een actrice vertrekken vandaag naar ruimtestation ISS om daar een film op te nemen. Er zijn natuurlijk al veel films gemaakt over de ruimte, maar die zijn opgenomen in een studio waar de ruimte is nagemaakt. Dit wordt de eerste film die ook echt is opgenomen in een ruimtestation. In deze video zie je meer over het ruimtestation:

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

En dan nog even dit: Nick is 81 jaar, maar nog hartstikke fit. Hij woont in Schotland en wil daar alle bergen beklimmen die er zijn. Daarmee wil hij geld ophalen voor onderzoek naar de ziekte Alzheimer. Waarom zie je in deze video: