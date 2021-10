Meer mensen willen orgaandonor zijn

Steeds meer Nederlanders willen orgaandonor zijn. Dat betekent dat als ze later doodgaan, ze hun organen aan iemand anders willen geven. Sommige mensen hebben door een ziekte een donor nodig. Zij zijn erg blij met de orgaandonoren.

Vorig jaar ging een nieuwe wet in. Daarin staat dat mensen automatisch donor zijn als ze niet aangeven dat ze géén donor willen zijn. Inmiddels hebben 5 miljoen mensen aangegeven dat ze orgaandonor willen zijn. Dat zijn een miljoen meer mensen dan vorig jaar.

Wachten

Voor mensen die wachten op een donor is dat goed nieuws. Zoals de moeder van Pjotr van 12. Zij heeft een ziekte waardoor haar nieren niet goed werken. Met een nier van iemand anders kan zij weer gezond worden. Vanavond hoor je er meer over in het Jeugdjournaal.

Eerder vertelde Maryam in het Jeugdjournaal over haar nieuwe lever die zij kreeg van een orgaandonor: